MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBursa'da dere yatağına gömülü 5 kilo esrar ele geçirildi
GeriGündem Bursa'da dere yatağına gömülü 5 kilo esrar ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)
Haber Giriş: 27.02.2020 - 09:39,Son Güncelleme:/

Bursa'da dere yatağına gömülü 5 kilo esrar ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursa'da dere yatağına gömülü 5 kilo esrar ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

BURSA’da, jandarma ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan cezaevinde tutuklu bulunan kişinin deposuna düzenlenen baskında bölge yakınında toprağa gömülü halde 5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan cezavinde tutuklu bulunan Y.K. ile ilgili yürüttüğü çalışma sonucunda, Y. K.'nın uyuşturucu deposu olduğu istihbaratına ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Y.K.’nın İnegöl ilçesi Tahtaköprü Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi. Evde ve çevresinde geniş çaplı inceleme yapan ekipler, evin yaklaşık 300 metre yakınlarında bulunan dere yatağında gömülü varilleri tespit etti. Kazı çalışmasının ardından yapılan incelemede varillerin içerisine gizlenmiş 5 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Cezaevinde bulunan Y.K. ile ilgili soruşturma sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle