Bursa'da depremzedelere yardım vaadiyle dolandırdı! İfadesi ortaya çıktı

Haberin Devamı

Umut Can G., merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından AFAD adına battaniye alma vaadiyle 'WhatsApp' üzerinden IBAN numarası paylaşarak sözde bağış kampanyası başlattı. Şüphelinin verdiği IBAN numarasına 350 ve 250 TL bağışlayan 2 yardımsever, dekont isteklerine olumsuz yanıt alınca dolandırıldıklarını anlayarak şikayette bulundu. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefon numarası üzerinden, birçok suç kaydı bulunan Umut Can G.'ye ulaştı.

Gözaltına alınan şüphelinin, ifadesinde, "Ben yazılım işiyle uğraşıyorum. Bazı fenomenler beni bu işe yönlendi. Amacım, depremzedelere battaniye göndermekti” dediği öğrenildi.

Haberin Devamı

Umut Can G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. ‘Bilişim sistemlerini aracı kullanmak suretiyle dolandırıcılık’ suçundan Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Umut Can G., tutuklandı. Umut Can G.'nin banka hesap numarasına bloke konuldu.

EGM: PROVOKATİF PAYLAŞIM YAPAN 9 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 274 hesap yöneticisi tespit edildiğini ve gözaltına alınan 31 kişiden 9'unun tutuklandığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nca internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtilerek, "06 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş/Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve çevre illerimizde de hissedilmiştir. Yürütülen çalışmalar kapsamında; sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres ve lokasyon bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulmaktadır" denildi.

Haberin Devamı

'DOLANDIRICILIĞA YÖNELİK İNTERNET SİTELERİ KAPATILDI'

Ayrıca depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaş üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 274 hesap yöneticisinin tespit edildiği ve ilgili birimlere gönderildiği vurgulanarak, "Cumhuriyet Başsavcılıklarınca alınan talimat gereği 31 şahıs gözaltına alınmış, 9'u tutuklanmıştır. Öte yandan, depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşlarımızın iyi niyetlerini suiistimal etmek amacıyla oluşturulmuş; 24 adet Oltalama (Phishing) dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlanmış, resmi kurumların adını kullanarak/taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 4 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmış, ayrıca 'deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 3 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır" denildi.