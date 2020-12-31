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Mehmet İNAN- Muammer İRTEM- Derya EVREN/BURSA - DHA
Haber Giriş: 31.12.2020 - 15:56 | Son Güncelleme:

Bursa'da depoda yangın! 10 itfaiye aracı müdahale etti

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Bursa'da depoda yangın! 10 itfaiye aracı müdahale etti
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Bursa'da tekstil ürünlerinin bulunduğu depoda yangın çıktı. Yangın 10 itfaiye aracının 1,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil malzemelerinin bulunduğu bir depoda, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 10 itfaiye aracıyla 30 itfaiye eri sevk edildi.

Duman, kent merkezinin de birçok farklı noktasından izlendi. 

Bursada depoda yangın 10 itfaiye aracı müdahale etti

KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'da, tekstil ürünlerinin bulunduğu bir fabrikanın deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. 500 metrekarelik depoda bulunan ürünlerin tamamı yandı. Fabrika sahibi Arif İsmet Terzioglu ise yangın sonucu yaklaşık 1 milyon liralık zararının olduğunu belirtti. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

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