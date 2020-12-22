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Derya EVREN-Mehmet İNAN/DHA
Haber Giriş: 22.12.2020 - 17:34 | Son Güncelleme:

Dehşete düşüren olay! 3 genç gözaltında! Gözyaşlarına boğuldular...

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BURSA'da, arkadaşlarının yanına gittiğini belirterek evden ayrılan ve kendisinden 4 gündür haber alınamayan Muhammed Ali Aydın (19), arkadaşı H.A.'nın (20) evinde ölü bulundu. İlk belirlemelere göre Aydın'ın silahla vurulduğu tespit edildi. 

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, 75. Yıl Mahallesi Yeşil Sokak’taki 3 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Geçen Cumartesi günü Muhammed Ali Aydın, arkadaşlarının yanına gittiğini söyleyerek evden ayrıldı. 4 gündür Aydın'dan haber alamayan ailesi ve arkadaşları, Muhammed Ali Aydın’ın yanına gittiği arkadaşı H.A.’nın evine baktı. Aydın’ın arkadaşları dakikalarca kapıyı çalmasına rağmen açan olmayınca, binanın üst katında oturanlardan yardım istendi. Komşuların yardımıyla H.A.’nın evine, arka pencereden giren 3 arkadaş, Aydın’ı evdeki koltuğun üzerinde hareketsiz yatarken buldu. Arkadaşları, uyandırmaya çalıştıkları Aydın’ın nefes almadığını fark edince durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Aydın’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

CESEDİ BULAN GENÇLER GÖZALTINDA

Aydın’ın cesedini inceleyen polis ekipleri, kıyafetlerde kan izlerine rastlayınca konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine ve Cumhuriyet Savcısı’na bilgi verdi. Vücudunda herhangi bir yaralanma olup olmadığını kontrol eden sağlık ekipleri, Aydın’ın silahla kasığından vurulduğunu tespit etti. Polis, Aydın’ı öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için soruşturma başlatırken, cesedi bulan 3 arkadaşını da gözaltına aldı.

Öte yandan Muhammed Ali Aydın’ın ağabeyleri durumu öğrenince olay yerine geldi. Burada birbirlerine sarılarak ağlayan gençleri, polis ekipleri sakinleştirdi.

Dehşete düşüren olay 3 genç gözaltında Gözyaşlarına boğuldular...

Dehşete düşüren olay 3 genç gözaltında Gözyaşlarına boğuldular...


 

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