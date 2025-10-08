Bursa'da dehşet! Çocuklarının gözü önünde eşini pompalı tüfekle vurdu... Evdeki altınları alarak kaçtı

Haberin Devamı

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Dere Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olarak eve geldiği iddia edilen Nazım G. ile eşi Selma G. arasında tartışma çıktı. Nazım G., evde bulunan pompalı tüfeği alarak, çocuklarının gözü önünde eşi Selma G.’ye iki el ateş etti. Selma G. karnına ve bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralandı.

EVDEKİ ALTINLARI ALIP KAÇTI

Elindeki tüfek o sırada evde bulunan kayınpederi tarafından alınan Nazım G., yine iddiaya göre evdeki altınları alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Selma G. ambulansla kaldırıldığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Selma G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Nazım G. ise İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, kıskançlık nedeniyle eşini yaraladığını söylediği öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

