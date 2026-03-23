×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da dehşet! Boğazından bıçaklanarak öldürüldü

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2026 12:05

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde tartıştığı Maşallah T. (20) tarafından boğazından bıçaklanan Hamdullah Yaman (36), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi’nde meydana geldi. Maşallah T. ile Hamdullah Yaman arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Maşallah T., Hamdullah Yaman’ı boğazından bıçakladı.

Hamdullah Yaman kanlar içinde yere yığılırken, yardımına koşan çevredekiler durumu 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Yaman, Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yaman, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Maşallah T.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!