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Bursa'da dehşet! Boğarak öldürüp bazanın altında sakladılar

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#Bursa#Gemlik#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2023 09:22

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, sahil bölgesinde bulunan sitede yabancı uyruklu iki kişi, Galip Bayram (54) isimli vatandaşı boğarak öldürüp bazanın altına sakladılar. Olay, zanlılardan birinin Bursa polisine itirafıyla ortaya çıktı.

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Gemlik'in Kumla Mahallesi'nde bulunan bir sitede, üç ay önce ev kiraladığı öğrenilen Galip Bayram'ın, evine ihbar üzerine polis tarafından girildi. Maktulün cesedi, dairenin salonunda bazanın içinde bulundu.

İTİRAFLA ORTAYA ÇIKTI

26 yaşında olduğu öğrenilen E.A.'nın Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne itirafı üzerine yapılan çalışmada, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kumla Muhtarı Kazım Ata ile gencin tarif ettiği bölgede tespit çalışmalarına başladı.

Bursada dehşet Boğarak öldürüp bazanın altında sakladılar
Galip Bayram

Bir sitede bulunan daireyi açan polis ekipleri, maktulün cansız bedenini salonda bulunan baza içinde buldu. Olay yerine gelen Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından, cenaze kesin ölüm sebebinin araştırılması için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Maktulün ikamet adresinin İnegöl olduğu öğrenilirken, zanlılardan 21 yaşındaki K.D. ise Eskişehir'de yakalandı.

Bursada dehşet Boğarak öldürüp bazanın altında sakladılar

E.A. ifadesinde tuvaletten döndüğünde, K.D.'nin maktulü boğduğunu gördüğünü, engel olamadığını söyledi. Ardından da, ertesi gün suçu itiraf ettiğini dile getirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Bursa#Gemlik#Cinayet

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