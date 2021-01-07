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Haber Giriş: 07.01.2021 - 13:21 | Son Güncelleme:

Bursa'da dehşet anları! Kurşun yağdırdı

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Bursa'da bir kişi, husûmetli olduğu şahsa aracındayken 3 el ateş etti. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken o anlar kameralara yansıdı. Polis kaçan şüpheliyi arıyor.

Olay, öğle saatlerinde Yeşil semtinde meydana geldi. İddiaya göre, 33 yaşındaki Murat S, aracına binip gideceği sırada husumetlisi olduğu öğrenilen henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından aracında 3 el ateş edilerek vuruldu. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Murat S.'nin üç kurşunla kolundan yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaçan şüpheliyi arıyor.

Bursada dehşet anları Kurşun yağdırdı

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Murat zs.'nin aracına binip hareket ettiği sırada başı şapkayla kapalı birinin arkadan gelerek ateş ettiği ve sonra kaçtığı görüldü.

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