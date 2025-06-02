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Bursa'da dehşet anları kamerada! Sokakta karşılaştığı eski nişanlısını okul önünde bacağından vurdu

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#İnegöl#Silahlı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 14:45

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Hakan M. (36), sokakta karşılaştığı eski nişanlısı Asel Y.’yi (29) bir ilkokulun önünde tabancayla bacağından vurdu. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, Aysel Y.’nin yardımına çocuklarını almak için bekleyen kadın veliler koştu.

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Olay, saat 12.30 sıralarında Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki İshakpaşa İlkokulu önünde meydana geldi. Hakan M. ve sokakta karşılaştığı eski nişanlısı Asel Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Hakan M., Asel Y.’ye tabancayla ateş açtı. Sağ bacağına isabet eden mermiyle kanlar içinde kalan Asel Y. yere düşerken, Hakan M. koşarak uzaklaştı.

Bursada dehşet anları kamerada Sokakta karşılaştığı eski nişanlısını okul önünde bacağından vurdu

ŞÜPHELİ KOŞARAK KAÇTI

Bu arada olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, Hakan M.’nin taksi durağının önünde konuştuğu Asel Y.’ye cebinden çıkardığı tabancayla yakın mesafeden ateş ettiği, yaralanan kadın acı içinde kıvranırken, şüphelinin koşarak kaçtığı görüldü. Saldırının bir ilkokulunun önünde meydana geldiği, Asel Y.’nin yardımını da çocuklarını almak için okul önünde bekleyen velilerin koştuğu da görüntülere yansıdı.

Bursada dehşet anları kamerada Sokakta karşılaştığı eski nişanlısını okul önünde bacağından vurdu

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İLK MÜDAHALEYİ KADINLAR YAPTI

Asel Y.’ye ilk müdahaleyi, çocuklarını almak için ilkokulun önünde bekleyen kadın veliler yaptı. Bir kadın Asel Y.’nin bacağına tampon yaparken, bir başkası ise güneşten etkilenmemesi için başında şemsiye ile bekledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alınan Asel Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursada dehşet anları kamerada Sokakta karşılaştığı eski nişanlısını okul önünde bacağından vurdu

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bursada dehşet anları kamerada Sokakta karşılaştığı eski nişanlısını okul önünde bacağından vurdu

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#Bursa#İnegöl#Silahlı Saldırı

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