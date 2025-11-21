×
Gündem Haberleri

Bursa'da dehşet anları kamerada! Eczane önüne çıkan kadın çalışana saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı... 10 suç kaydı çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Yıldırım#Cinsel Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2025 11:14

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bir eczanede çalışan D.Ö. (23) isimli kadın, hava almak için iş yerinin önüne çıktığı sırada, şüpheli T.K.'nin (31) saldırısına uğradı. Şüpheli T.K., kadının kıyafetlerini çıkarmaya çalışırken, D.Ö.’nün çığlıklarını duyan eczanedeki arkadaşı, yardımına koştu. 10 ayrı suçtan kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli T.K., tutuklandı.

Olay, 30 Ekim’de saat 10.00 sıralarında, Yıldırım ilçesindeki bir eczanede meydana geldi. Eczanede çalışan D.Ö., hava almak için kapının önüne çıktığı sırada şüpheli T.K.'nin saldırısına uğradı. Şüpheli, kadının kıyafetlerini çıkarmaya çalışırken, D.Ö.’nün yardım çığlıklarına eczanedeki çalışma arkadaşı koştu. Yere düşen D.Ö., arkadaşının müdahalesiyle şüpheliden kurtuldu. O anlar, eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde eczanenin önünde duran D.Ö., cep telefonuyla ilgilendiği sırada, yanına yaklaşan T.K.’nin üstüne atlayıp beline sarıldığı, yere düşen kadının üstündeki kıyafetleri çıkarmaya çalıştığı görüldü. Şüphelinin arkadaşı H.K. (26) de kadının yanına gelirken, D.Ö.’nün yardım çığlıklarını duyan çalışma arkadaşının, ne olduğunu anlamak için önce camdan baktığı, ardından koşarak dışarı çıkıp, kadını, saldırganın elinden kurtardığı anlar, görüntüye yansıdı.

Olayın şokunu yaşayan kadının, “Sigara içiyordum, geldi üstüme atladı” dediği de duyuldu.

'CİNSEL SALDIRI' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Bölgeden koşarak uzaklaşan T.K. ile yanındaki H.K. isimli şüpheliler, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Olay sırasında uyuşturucu etkisinde olduğu öğrenilen ve 10 ayrı suçtan kaydı bulunan T.K. isimli şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘Cinsel saldırı’ suçundan tutuklandı. Şüphelinin 9 ayrı suçtan kaydı olan H.K. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

