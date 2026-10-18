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Bursa'da dehşet anları: Çocuklarını göremeyen kadın boğazına bıçak dayadı

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#Bursa#Krizli Aile#Polis Müdahalesi
Bursada dehşet anları: Çocuklarını göremeyen kadın boğazına bıçak dayadı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2026 16:40

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yaşanan olayda, eşiyle yaşadığı çocuk krizi nedeniyle bunalıma giren D.Ö. eline bıçak alarak sokak ortasında eylem yaptı. Polis ekiplerinin 1 saatlik yoğun çabasıyla ikna edilen kadın kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.

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Olay, saat 14.30 sıralarında, Çırpan Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde meydana geldi.

Bursada dehşet anları: Çocuklarını göremeyen kadın boğazına bıçak dayadı

İddiaya göre; eşinin çocuklarını kendisine göstermemesi nedeniyle rahatsızlık yaşayan D.Ö. adlı kadın, boğazına bıçak dayadı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursada dehşet anları: Çocuklarını göremeyen kadın boğazına bıçak dayadı

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, D.Ö.’yü ikna etmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatin ardından ikna edilen kadının elinden bıçak alındı.

Bursada dehşet anları: Çocuklarını göremeyen kadın boğazına bıçak dayadı

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Olaydan yara almadan kurtulan D.Ö., sağlık kontrolü için ambulansa alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Bursa#Krizli Aile#Polis Müdahalesi

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