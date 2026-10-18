Bursa'da dehşet anları: Çocuklarını göremeyen kadın boğazına bıçak dayadı

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yaşanan olayda, eşiyle yaşadığı çocuk krizi nedeniyle bunalıma giren D.Ö. eline bıçak alarak sokak ortasında eylem yaptı. Polis ekiplerinin 1 saatlik yoğun çabasıyla ikna edilen kadın kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı
Olay, saat 14.30 sıralarında, Çırpan Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre; eşinin çocuklarını kendisine göstermemesi nedeniyle rahatsızlık yaşayan D.Ö. adlı kadın, boğazına bıçak dayadı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, D.Ö.’yü ikna etmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatin ardından ikna edilen kadının elinden bıçak alındı.
Haberin Devamı
Olaydan yara almadan kurtulan D.Ö., sağlık kontrolü için ambulansa alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.