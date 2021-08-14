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Gündem
Muammer Ä°RTEM- Abdulselam UÄžUR/BURSA, (DHA)-
Haber GiriÅŸ: 14.08.2021 - 12:26 | Son GÃ¼ncelleme:

Bursa'da dehÅŸet anlarÄ±! BoÄŸazÄ±na bÄ±çak dayayÄ±p kaçÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±

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Bursa'da dehÅŸet anlarÄ±! BoÄŸazÄ±na bÄ±çak dayayÄ±p kaçÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±

Bursa'da eski sevgilisi Y.C.K.'nin Ã¶nÃ¼ne kesen R.A. isimli ÅŸahÄ±s, boÄŸazÄ±na bÄ±Ã§ak dayayarak, kaÃ§Ä±rma giriÅŸiminde bulundu. OlayÄ± gÃ¶ren bir kiÅŸi tabancayla havaya ateÅŸ aÃ§arken, bekÃ§ilerin de gelmesiyle genÃ§ kÄ±zÄ± bÄ±rakÄ±p kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan R.A. yakalandÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan R.A. tutuklanÄ±rken, olay anÄ± bir vatandaÅŸ tarafÄ±ndan cep telefonuyla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

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  • Bursada eski kÄ±z arkadaÅŸÄ±nÄ±n boÄŸazÄ±na bÄ±Ã§ak dayadÄ±
  • Bursada eski kÄ±z arkadaÅŸÄ±nÄ±n boÄŸazÄ±na bÄ±Ã§ak dayadÄ±
  • Bursada eski kÄ±z arkadaÅŸÄ±nÄ±n boÄŸazÄ±na bÄ±Ã§ak dayadÄ±
  • Bursada eski kÄ±z arkadaÅŸÄ±nÄ±n boÄŸazÄ±na bÄ±Ã§ak dayadÄ±
Haberle ilgili daha fazla fotoÄŸraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Osmangazi ilÃ§esi DemirtaÅŸ Yolu Caddesiâ€™nde meydana geldi. R.A., kÄ±z kardeÅŸiyle yolda yÃ¼rÃ¼yen eski kÄ±z arkadaÅŸÄ± Y.C.K.â€™nin yolunu kesti. Burada R.A. ile Y.C.K. arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda R.A., belinden Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± bÄ±Ã§aÄŸÄ± genÃ§ kÄ±zÄ±n boÄŸazÄ±na dayayÄ±p, kaÃ§Ä±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Bu sÄ±rada Ã§Ä±ÄŸlÄ±k seslerini duyan kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi, yardÄ±ma koÅŸtu. Bu kiÅŸi, tabancasÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±p, R.A.â€™dan genÃ§ kÄ±zÄ± bÄ±rakmasÄ±nÄ± isteyerek havaya ateÅŸ aÃ§tÄ±.

Bu sÄ±rada bÃ¶lge yakÄ±nÄ±nda bulunan mahalle bekÃ§ileri, silah sesleri Ã¼zerine olay yerine koÅŸtu. BekÃ§ileri gÃ¶ren R.A., genÃ§ kÄ±zÄ± bÄ±rakarak, kaÃ§maya baÅŸladÄ±. R.A. kÄ±sa sÃ¼reli kovalamacanÄ±n ardÄ±ndan yakalandÄ±.

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OlayÄ±n ardÄ±ndan ÅŸoka giren Y.C.K. saÄŸlÄ±k ekiplerinin mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan DemirtaÅŸ Polis Merkeziâ€™ne giderek ÅŸikayetÃ§i oldu.

Polis ekipleri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan R.A. ise sorgulanmak Ã¼zere emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen R.A. Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±.

Bursada dehÅŸet anlarÄ± BoÄŸazÄ±na bÄ±Ã§ak dayayÄ±p kaÃ§Ä±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±

KAÃ‡IRMA GÄ°RÄ°ÅžÄ°MÄ° KAMERADA

Bu arada, olay anÄ± Ã§evredeki bir kiÅŸi tarafÄ±ndan cep telefonu kamerasÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, R.A.â€™nÄ±n Y.C.K.â€™nin boÄŸazÄ±na bÄ±Ã§ak dayayÄ±p kaÃ§Ä±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, kimliÄŸi belirsiz kiÅŸinin havaya ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ve bekÃ§ilerin olay yerine gelmesiyle ÅŸÃ¼phelinin genÃ§ kÄ±zÄ± bÄ±rakÄ±p kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

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Bursada dehÅŸet anlarÄ± BoÄŸazÄ±na bÄ±Ã§ak dayayÄ±p kaÃ§Ä±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±

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