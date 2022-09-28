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Bursa’da dedikodu kavgasında arkadaşını bıçakladı

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#Kavga#Bıçaklama#Bursa
Bursa’da dedikodu kavgasında arkadaşını bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 13:31

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda dedikodu yüzünden çıkan kavgada arkadaşını bıçakla yaraladı.

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Olay Mesudiye Mahallesi 1. Leylak sokakta meydana geldi. Mesut A.(45) ile arkadaşı Şahin Ç.(43) arasında sokak ortasında "dedikodu" yüzünden tartıştı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Kavgada Şahin, Mesut'u bıçakla yaraladı. Yaralı ise Sağlık Ocağına sığındı. Sağlık ocağındaki, doktorlar yaralıya ilk müdahaleyi yaparak 112’ye haber verdiler. Yaralı sağlık ocağından alınarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli arkadaşı Şahin Ç. İse polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Kavga#Bıçaklama#Bursa

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