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Hürriyet
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Gündem
Mehmet İNAN/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 28.07.2020 - 11:45,Son Güncelleme:

Bursa'da DEAŞ üyesi kadın yakalandı

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Bursa'da DEAŞ üyesi kadın yakalandı
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, DEAŞ terör örgütüne üye olduğu belirtilen Mune El Ö. (29), Adana'ya gitmek için bindiği otobüste yakalanıp, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'den bir süre önce Türkiye'ye giriş yapan DEAŞ üyesi Mune El Ö.’nün İnegöl'e geldiği ihbarını aldı. Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Mune El Ö.’nün Suriye'ye geçmek için Adana'ya gideceğini belirledi. Dün akşam saatlerinde harekete geçen İstihbarat Şube Müdürlüğü, İnegöl İlçe Jandarma ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, şüpheliyi İnegöl Otobüs Terminali'nde otobüse bindiği sırada yakalayarak, gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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