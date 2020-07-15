Bursa'da DEAŞ operasyonu; 4 Suriyeli gözaltında

İl Jandarma Komutanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Komutanlığı’nca yapılan çalışmalar sonucu Suriye’de bulundukları süre içinde DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri ve çeşitli silahlı eylemlere katıldıkları belirlenen 1'i kadın 4 şüphelinin, Bursa’nın Gürsu ilçesindeki 3 evde saklandığı bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin, halen çatışma bölgeleri ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Yasa dışı faaliyetlerin ortaya çıkarılması ve ilerleyen dönemlerde düzenlenebilecek muhtemel eylemlerin önlenmesi amacıyla ekipler, 3 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda, Suriyeli M.A., İ.H., S.N. ve M.K. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na getirildiği öğrenildi.