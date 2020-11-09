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Gündem
Derya EVREN-Mehmet İNAN/DHA
Haber Giriş: 09.11.2020 - 10:27 | Son Güncelleme:

Bursa'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

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Bursa'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
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Bursa’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı 11 şüpheli tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat Polisleri'nin de katıldığı operasyonda, örgüt içinde faaliyette bulundukları saptanan 2 şüpheli ile terör örgütüyle bağlantıları oldukları gerekçesiyle haklarında Türkiye'ye giriş yasağı bulunan 9 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

 

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