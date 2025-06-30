Bursa'da damadın başına gelmeyen kalmadı! Yüzyıllardır süregelen gelenekler uygulandı

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Bursa'da Onur ve Sude Naz Sayar çifti Mudanya ilçesi Yörükali Mahallesi'nde gerçekleşen düğünle dünya evine girdi. Düğün öncesi köyün yüzyıllardır süregelen gelenekleri birebir uygulandı. Damat Onur Sayar'ın önce kıyafetleri kesildi, sonra ağzına emzik takılıp el arabasına bindirilerek gelin evine getirildi. Burada damat gelin evi önünde saksı kırdı, ortaya saçılan toprağı süpürerek temizledi. Daha sonra adet gereği damada tavaya yumurta kırdırılırken, damadın arkadaşları tarafından kafasında yumurtalar kırıldı, una bulandı. Bununla da sınırlı kalmayan damadın arkadaşları gelin evinin önüne leğen koyup soğuk su ve fırçayla damadı yıkadı.

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Bekar arkadaşlarının düğününü sabırsızlıkla beklediğini belirten damat Onur Sayar, "Bu bizim yüzyıllardan beri süregelen bir geleneğimiz. Biz bunu her düğünde yaparız. Arkadaşlarımızdan da Allah razı olsun. Bizi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmadılar, hep beraber yedik, içtik. Onlara da çok teşekkür ederim. Adetimizde yumurta kırma, un serpme, saksı kırma, toprak süpürme gibi etkinliklerimiz var. Bizler de köyün gençleri olarak bu geleneği devam ettiriyoruz. Her düğünde bu adetler oluyor. Bekar arkadaşlarımız evlendiği taktirde beterini de kendilerine yapacağım" dedi.

Düğün öncesi yapılan işkence gibi adetlerin evliliğin kıymetini bilmek için yapıldığını kaydeden Sait Durmuş, "Geçmişte de böyleydi, bugün de bunu devam ettirmek istedik. Damada biraz işkence çektirdik. Biraz yıkadık, kafasında yumurta kırdık, el arabasında gezdirdik. Bu gelenekteki maksadımız evlilik öncesi çile çeksin ki evliliğin kıymetini bilsin, mutlu bir evliliği olsun" ifadelerini kullandı.

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Yüzyıllar süren adetleri gençler olarak devam ettirmek istediklerini kaydeden İbrahim Çetin, "Bugün çok mutluyuz, arkadaşımız dünya evine giriyor. Darısı bizim başımıza. Bunlar eskiden gelen gelenek, göreneklerimiz. Biz bunları büyüklerimizden gördük, devam ettiriyoruz. İleri de bana da aynısı olacak, istedikleri işkenceyi yapabilirler, bunlar güzel şeyler" şeklinde konuştu.

Tüm adetlerin yerine getirilmesinin ardından damat Sayar, derin nefes alarak damatlığını giyerek gelini evinden aldı. Damada yapılan tatlı işkence görüntüleri izleyenleri güldürdü.