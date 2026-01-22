×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da dağıtım aracı takla attı, külçe altınlar kayboldu

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Külçe#Bursa
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2026 12:11

Bursa'nın Kestel ilçesindeki imalathaneden alınan külçe altınları çevre illerdeki kuyumculara dağıtmak üzere yola çıkan zırhlı araç, Karacabey ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Araçtaki 3 kişi yaralanırken, birer kiloluk 11 külçe altın kayboldu.

Haberin Devamı

Kaza, 20 Ocak saat 23.30 sıralarında İstanbul-İzmir otoyolu Karacabey yolunda meydana geldi. E.Ö. (21), R.T. (30) ve V.T. (48) Kestel ilçesindeki imalathaneden aldıkları külçe altınları, çevre illerdeki kuyumculara götürmek üzere zırhlı araçla yola çıktı. E.Ö.’nün kullandığı zırhlı araç, iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarına savrulan araç, takla attı. Kazada sürücü ile yanındaki 2 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı.

Bursada dağıtım aracı takla attı, külçe altınlar kayboldu

Haberin Devamı

SERİ NUMARALARI PAYLAŞILDI

Kazanın ardından zırhlı araçta yapılan incelemede, sevkiyatı yapılan külçe altınlardan 11’inin kayıp olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Yol kenarı ve çevrede dedektörle arama yapılırken, firma yetkililerinin, kaybolan altınlara ait seri numaralarını paylaşarak kuyumcu esnafından da yardım talep ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Gözden KaçmasınHemşire vahşeti: 5 günlük bebeği dövüp engelli kalmasına neden oldu Korkunç olayın kamera görüntüsü ortaya çıktıHemşire vahşeti: 5 günlük bebeği dövüp engelli kalmasına neden oldu! Korkunç olayın kamera görüntüsü ortaya çıktıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Altın#Külçe#Bursa

BAKMADAN GEÇME!