Bursa'da corona virüs tedbirleri

Bursa Valiliği ve İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından dün gece alınan kararla kentte açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda alınan kararın ilk gününde hala maske takmayanlar olduğu gözlendi.



Karara uyanlar olurken, bazı kişilerin, maskeyi çenesinin altında tutup, doğru kullanmadığı görüldü. Bazı kişilerin ise sokağa maskesiz çıkmayı sürdürdüğü gözlendi.