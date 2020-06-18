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İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 18.06.2020 - 10:09,Son Güncelleme:

Bursa'da corona virüs tedbirleri

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Bursa'da corona virüs tedbirleri
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BURSA'da, açık alanlarda corona virüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından ilk gün bazı kişilerin karara uyduğu; ancak maskeyi doğru kullanmadığı, bazılarının ise sokağa maskesiz çıkmayı sürdürdüğü görüldü.

Bursa Valiliği ve İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından dün gece alınan kararla kentte açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda alınan kararın ilk gününde hala maske takmayanlar olduğu gözlendi.

Karara uyanlar olurken, bazı kişilerin, maskeyi çenesinin altında tutup, doğru kullanmadığı görüldü. Bazı kişilerin ise sokağa maskesiz çıkmayı sürdürdüğü gözlendi. 

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