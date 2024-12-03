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Bursa'da çok acı olay! Annesinin emzirirken uyuyup üzerine yattığı 40 günlük bebek hayatını kaybetti

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#Bursa#Polis#Sağlık
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 13:36

Bursa’da anne Suna T.'nin yatakta emzirirken uyuyup üzerine yattığı iddia edilen 40 günlük Yaman adlı bebek, boğuldu.

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Olay, saat 09.00 sıralarında Huzur Mahallesi 162'nci Sokak'ta, Sacit (36)-Suna T. (30) çiftinin evinde meydana geldi. İddiaya göre; Suna T., 40 günlük oğlu Yaman'ı yatakta emzirmeye başladı. O sırada uykuya dalan anne, bebeğinin üzerine yattı.

Kısa süre sonra uyanan anne, bebeğinin hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaman bebeğin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Bursada çok acı olay Annesinin emzirirken uyuyup üzerine yattığı 40 günlük bebek hayatını kaybetti

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Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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#Bursa#Polis#Sağlık

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