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Bursa'da çocuk parkında pompalı tüfekli saldırı: 10 yaralı, 2 şüpheli gözaltında

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#Bursa#Park#Polis
Bursada çocuk parkında pompalı tüfekli saldırı: 10 yaralı, 2 şüpheli gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 00:50

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ö.Ç. (18) ve E.Y.'nin (18) çocuk parkında pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 10 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan iki şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

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Olay, saat 21.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi'ndeki çocuk parkında meydana geldi. Plakası henüz belirlenemeyen araçla geldikleri parkta bulunanlara pompalı tüfekle defalarca ateş açan Ö.Ç. ve E.Y., daha sonra olay yerinden kaçtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Eymen Ç. (17), Ahmet Ç. (18), Osman Ş. (15), Ratibe A. (36), Berat V. (21), Uğurcan V. (27), Bora V. (15), Yusuf S. (13), Davut Ç. (13) ve Musab U. (16) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 10 kişi, ambulanslarla ve özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan iki şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

KARŞI SALDIRIYA KARŞI POLİSTEN ÖNLEM

Öte yandan polis, karşı saldırı riskine karşılık şüphelilerden Ö.Ç.'nin babasına ait marketin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Çevik kuvvet timleri, market çevresinde konuşlandırılırken, bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbirler artırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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#Bursa#Park#Polis

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