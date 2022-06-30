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Bursa'da çocuk bisikletinde 5 kilo metamfetamin ele geçirildi

#Bursa#Polis#Narkotiik

BURSA'da polisin şüphelilerin aracında yaptığı aramada çocuk bisikletinin içerisine gizlenmiş 5 kilo metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alınıp, tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.P.E. ile M.E.'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, 2 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Ekipler, şüphelilerin aracında çok sayıda çocuk bisikleti gördü. Narkotik köpeği ile yapılan aramada bir çocuk bisikletinin içerisine gizlenmiş 5 kilo metamfetamin bulundu.

Bursada çocuk bisikletinde 5 kilo metamfetamin ele geçirildi

Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen M.P.E. ve M.E., çıkardıldığı mahkemece 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

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#Bursa#Polis#Narkotiik

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