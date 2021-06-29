Bursa'da çocuğunun üzerine su döken kadının eşiyle tartıştı, öldürüldü

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk babası Canan Kırmızı’nın eşi, sokakta gürültü yaptıklarını öne sürdüğü çocukların üzerine su döktü. Evlerine giden çocuklar, durumu ailelerine anlattı. Çocuklardan birinin babası olan Kenan Ateş, konuşmak için Kırmızı ailesinin evine gitti. Burada, aralarında daha önce de husumet bulunan Kenan Ateş ile Canan Kırmızı arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Canan Kırmızı, evden aldığı bıçakla Kenan Ateş'i yaraladı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi tarafından bir özel hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası Kenan Ateş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan Canan Kırmızı ifadesinde, "Uzun zamandır aramızda gürültü yüzünden husumet vardı. Çocukları sokakta oynuyor geceleri, onların gürültüsünden uyuyamıyorduk. En son hanımım çocuklarının üzerine su dökmüş. Kenan kapıya geldi bize hesap sormak istedi. Kavga etmeye başladık. Ben de o sırada evdeki bıçağı alıp bıçakladım. Pişmanım" dediği belirtildi.

Canan Kırmızı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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