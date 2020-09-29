Bursa’da cips paketinde uyuşturucu sevkiyatı yapan 4 kişiye gözaltı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı istihbarat çalışmaları sonucu kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekiplerin 2 haftalık teknik takibi sonucu Y.O, S.E, A.K.S ve H.Enin kente satılmak üzere uyuşturucu getireceğinin tespit edilmesinin ardından fiziki takip başladı. Titiz bir şekilde yürütülen çalışmada şüpheli otomobil takibe alınırken ekipler şüpheli şahısların kaçma ihtimaline karşı kent merkezinde de hazır bekledi. Narkotik Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyonda durdurulan otomobilde bulunan 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı.



ŞÜPHELİLERİN PLANINA FIRTINA ENGELİ



Emniyet otoparkına çekilen otomobilde narkotik köpeği Fırtınanın da desteğiyle arama yapan ekipler cips paketlerine gizlenmiş halde 1 kilo 100 gram eroin ele geçirdi. Şüphelilerin, uyuşturucu maddeyi narkotik köpeğinin koku almasını engellemek için baharatlı cips paketinde sakladıkları tespit edildi.



Operasyonda gözaltına alınan Y.O, S.E, A.K.S ve H.E’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.