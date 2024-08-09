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Bursa'da cinayetten 29 yılla aranan cezaevi firarisi yakalandı! 'Yarım kalan işi tamamlayacaktım'

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#Bursa#Osmangazi#Cinayet
Bursada cinayetten 29 yılla aranan cezaevi firarisi yakalandı Yarım kalan işi tamamlayacaktım
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 10:08

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 17 yıl önce bir kişiyi öldüren bir kişiyi de yaralayan cinayet zanlısı Rahim A., polis ekipleriyle yaşanan kovalamaca sonrası yakalandı. Karakola götürülen zanlı, “Yarım kalan işi tamamlayacaktım” dedi.

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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesinde 17 yıl önce tartıştığı 2 kişiyi vurup, birini öldüren, diğerini yaralayan Rahim A., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Fakat izne çıkan zanlı, tekrar teslim olmayınca devreye polis ekipleri girdi. Ekipler, devriye attığı sırada şüpheli hareketler sergileyen Rahim A.'yı görünce yanına yaklaşmak istedi. Polis ekiplerini gören, zanlı hızla kaçmaya başladı.

Çiftehavuzlar Mahallesi'nde kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin yapılan kimlik kontrolünde 29 yıl 6 aydan kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Merinos Polis Merkezi Ekiplerince karakola götürülen şüpheli, ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, Rahim A.'nın, “Yarım kalan işi tamamlayacaktım” dediği öğrenildi.

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#Bursa#Osmangazi#Cinayet

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