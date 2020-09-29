MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBursa'da çıkan yangında 2 ev küle döndü
GeriGündem Bursa'da çıkan yangında 2 ev küle döndü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
BURSA (İHA)
Haber Giriş: 29.09.2020 - 17:59 | Son Güncelleme:

Bursa'da çıkan yangında 2 ev küle döndü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Bursa'da çıkan yangında 2 ev küle döndü.

Yangın saat 16.00 sıralarında Yenişehir’e bağlı Kızılköy Mahallesinde meydanda geldi. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın önce bir evi kül etti. Alevler bitişikteki eve de sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Yangına sivil toplum örgütlerine ait arama kurtarma ekipleri de destek verdi. Yangın 1 saatlik çabalar neticesinde kontrol altına alındı. Fakat iki ev kullanılmaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle