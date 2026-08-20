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Bursa'da çiftlik alev alev yandı

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#Bursa Yangın#İtfaiye Müdahalesi#Çiftlik Yangını
Bursada çiftlik alev alev yandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 21:49

Bursa'da bir çiftlikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler samanlığın tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, söndürme çalışmalarına su tankerleri de destek verdi.

Bursada çiftlik alev alev yandı

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren yoğun müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Çiftlikte maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Bursada çiftlik alev alev yandı

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#Bursa Yangın#İtfaiye Müdahalesi#Çiftlik Yangını

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