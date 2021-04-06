Bursa'da çiftliği su bastı, kuzular iş makinesiyle kurtarıldı

Kent genelinde etkili olan kuvvetli yağışlar ve karların erimesi ile birçok bölgede taşkın oldu. İnegöl ilçesi Kulaca yolu üzerindeki hayvan çiftliği dün sular altında kaldı. Çiftlikte bulunan kuzular, iş makineleriyle kurtarılırken, bu anların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Hasar oluşan çiftlikteki yemler de kullanılamaz hale geldi. Çiftlikteki hayvanların telef olmadan kurtarıldığı öğrenildi.

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