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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-
Haber Giriş: 06.04.2021 - 15:51 | Son Güncelleme:

Bursa'da çiftliği su bastı, kuzular iş makinesiyle kurtarıldı

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Bursa'da çiftliği su bastı, kuzular iş makinesiyle kurtarıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, şiddetli yağmur ve karların erimesiyle sular altında kalan hayvan çiftliğindeki kuzular, iş makinesiyle kurtarıldı. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kent genelinde etkili olan kuvvetli yağışlar ve karların erimesi ile birçok bölgede taşkın oldu. İnegöl ilçesi Kulaca yolu üzerindeki hayvan çiftliği dün sular altında kaldı. Çiftlikte bulunan kuzular, iş makineleriyle kurtarılırken, bu anların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Hasar oluşan çiftlikteki yemler de kullanılamaz hale geldi. Çiftlikteki hayvanların telef olmadan kurtarıldığı öğrenildi.

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