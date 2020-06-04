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Alper TÜYDEŞ/KARACABEY,(Bursa),(DHA)
Haber Giriş: 04.06.2020 - 10:15,Son Güncelleme:

Bursa'da çift gökkuşağında eşsiz manzara

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Bursa'da çift gökkuşağında eşsiz manzara
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BURSA'nın Karacabey ilçesinde yağmurdan sonra açan güneşle beliren çift gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde 2 gündür belirli aralıklarla etkisini gösteren yağışların ardından oluşan kısmi gökkuşağı karpostallık görüntüler oluşturdu. Dün de akşam saatlerine doğru yağan sağanak yağışın ardından beliren çift gökkuşağı görenleri hayran bıraktı. Yağmur sonrası açan güneşle beliren çift gökkuşağı Bursa’nın batı yakasındaki bazı bölgelerden de görüldü.

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