Bursa'da çarpışan araçlar refüje çıktı: 3 yaralı

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Orhangazi- Bursa yolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Maden kuruluşu çalışanlarını iş yerine götürmek için yola çıkan Türkay Çakır'ın (59) kullandığı 34 FM 4838 plakalı hafif ticari araç ile Orhangazi yönünden Bursa’ya doğru giden Nurullah Özdemir (23) yönetimindeki 77 AAC 712 plakalı otomobil çarpıştı. Araçlar, çarpmanın şiddetiyle savrularak, refüje çıktı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Türkay Çakır ve Nurullah Özdemir ile maden kuruluşu çalışanı Mehmet Koyunoğlu (53) yaralandı. Sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik devlet hastanelerine kaldırdı. Jandarma ve polis ekipleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.