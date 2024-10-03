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Bursa'da cami ziyaretinde yabancı erkek turistler şortlarının üzerine etek giydi

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#Bursa#Yeşil Cami#Etek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 16:33

Bursa'da tarihi Yeşil Cami'ye şortla girmemek için mekanda kadınlara yönelik bulundurulan etekleri şortlarının üzerine giyen erkek turistlerin videosu, sosyal medyada dikkat çekti. Çevredekilerin cep telefonlarıyla kaydettiği ve sosyal medyada paylaştığı o anlar, izlenme rekoru kırdı.

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Bir tur şirketi ile tarihi ve kültürel gezi için Bursa’ya gelen turist kafilesindeki erkekler, Yıldırım ilçesindeki tarihi Yeşil Cami'yi gezmek istedi. Gruptakiler, cami girişinde çeşitli dillerde yazılan uyarı levhasında, erkeklerin uzun pantolonlu olması gerektiğini okuyunca, İslam dinine saygıdan dolayı, kadın ziyaretçilerin giymesi için konulan etekleri giyip, camiyi ziyaret etti. Çevredekilerin cep telefonlarıyla kaydettiği ve sosyal medyada paylaştığı o anlar, izlenme rekoru kırdı.

Yeşil Cami Müezzini İrfan Alpagut, Bursa'nın en önemli eserlerinden olan Yeşil Cami'yi günde 600'den fazla yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğine dikkat çekerek, "Yabancı turistler buraya gelerek, caminin içerisinde bulunan talimatları okuyup, İslam'ın mabedine nasıl girilmesi gerektiğini oradan öğreniyorlar. Özellikle erkeklerin, bayanlara ayrılmış olan bölümlerdeki etekleri alıp, giymelerine çok şahit oluyoruz" dedi.

Bursada cami ziyaretinde yabancı erkek turistler şortlarının üzerine etek giydi

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İslam dinine gösterilen saygıdan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Alpagut, "İslam’ın mabedine, farklı bir dinden bile olsa saygı duyulması, çok sık karşılaştığımız bir durum. O yüzden, biz camilerimize girerken böyle hassasiyet gösteren yabancı kardeşlerimizi görünce, çok memnun oluyoruz. Sayılarının artmasını diliyoruz. Bu durumu hiçbir zaman olumsuz karşılayan birisine denk gelmedik. Erkekler böyle giyinip, birbirlerinin fotoğraflarını çekiyorlar. Genellikle saygıdan dolayı hiçbir problemle karşılaşmıyoruz" diye konuştu.

Bursada cami ziyaretinde yabancı erkek turistler şortlarının üzerine etek giydi

"YANLIŞ ANLAMAYLA İLGİSİ YOK"

Turistlerin hassasiyetine dikkat çelen Alpagut, "İçeri girmişseniz görmüşsünüzdür. 16 dilde Kur'an-ı Kerim meal yeri var. Biz arzu eden turistlere onları hediye ediyoruz. İslam dinine ve İslam'ın mabetlerine inanılmaz bir ilgi var. Bundan son derece memnunuz. Sosyal medyada yanlış anlayıp, böyle giyindikleri gibi bir algı oluştu ama durum böyle değil. İslam dinine olan saygılarından, hürmetlerinden ve kurallarına gayret göstermelerinden kaynaklı bir durumdur. Yanlış anlamayla kesinlikle bir ilgisi yoktur” ifadelerini kullandı.

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#Bursa#Yeşil Cami#Etek

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