Bursa'da Buse Taşer, evde tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu! 1 kişi gözaltında

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Olay, saat 02.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde meydana geldi. Evden silah sesi geldiği ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Buse Taşer'in (32) göğsünden tabancayla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Taşer'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.