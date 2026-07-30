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Bursa'da Buse Taşer, evde tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu! 1 kişi gözaltında

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#BURSA#Nilüfer#Buse Taşer
Bursada Buse Taşer, evde tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu 1 kişi gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 07:43

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 32 yaşındaki Buse Taşer, evinde tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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Olay, saat 02.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde meydana geldi. Evden silah sesi geldiği ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Buse Taşer'in (32) göğsünden tabancayla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Taşer'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. 

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#BURSA#Nilüfer#Buse Taşer

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