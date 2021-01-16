AA
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Bursa'da bulunan plastik enjeksiyon fabrikasında korkutan yangın
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde plastik enjeksiyon fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Tahtalı Mahallesi'ndeki plastik enjeksiyon fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Polis ekiplerinin bölgede güvenlik önlemi aldığı yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.
Fabrikadaki soğutma çalışması sürüyor.
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