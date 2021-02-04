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Gündem
Derya EVREN- Mehmet İNAN/ DHA
Haber Giriş: 04.02.2021 - 15:51 | Son Güncelleme:

Bursa’da Boğaziçi Üniversitesi protestosu: 17 gözaltı

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Bursa’da Boğaziçi Üniversitesi protestosu: 17 gözaltı
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Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki gösterilere destek vermek için toplanan 17 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde bulunan bir parkta, öğle saatlerinde toplanan 17 kişiye polis ekipleri dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Tüm uyarılara rağmen dağılmayan gruptaki kişiler, gözaltına alınarak, Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Gözaltına alınan 17 kişinin işlemleri sürüyor.

 

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