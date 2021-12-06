Bursa'da bitkisel hayattan sahneye uzanan yaşam hikayesi

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Üroloji Uzmanı Ahmet Köse ile Radyoloji Uzmanı Hale Kabacaoğlu'nun tek çocukları olan Neslihan Köse, 2001 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü 2’nci sınıfta okurken yılbaşı tatili için Bursa'da yaşayan ailesinin yanına geldi. Duş almak için banyoya giren Neslihan, içeride uzun süre kalınca, durumdan şüphelenen annesi Dr. Hale Kabacaoğlu içeri girdi. Kızını yerde hareketsiz bulan Dr. Kabacaoğlu, olayın şokunu üzerinden atıp, Neslihan’ın duran kalbini, yaptığı kalp masajıyla yeniden çalıştırdı. Neslihan Köse, çağırılan ambulansla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle komaya giren genç kız, önce Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, buradan da İstanbul Haydarpaşa'daki GATA'ya sevk edildi. GATA’da 2 ay kalan Neslihan, annesinin isteğiyle Ankara Bilkent TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’ne yatırıldı. Çekilen MR’ında tıpta ‘atrofi’ diye tanımlanan beyin hücrelerinin tamamına yakınının ölü olduğu görüldü. Kızına, ölümü yakıştıramayan Hale Kabacaoğlu, doktorların "Gerekirse organ bağışı yapar mısınız?" teklifini kabul etmedi.

BİTKİSEL HAYATTAKİ KIZINA MÜZİK DİNLETİP, KİTAP OKUDU

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Eşinden boşanıp mesleğine ara veren Hale Kabacaoğlu, velayeti kendisinde olan kızının tedavisi süresince hastanede çocuğunu yalnız bırakmadı. Bitkisel hayattaki çocuğuna, Mozart'ın parçalarını dinletip, kitap okudu, hikayeler anlattı. Yanından ayrılmadığı Neslihan'ın, geceleri uyurken düşmemesi için de kelepçeyle elini eline bağladı. Neslihan aylar sonra, hafızası silinmiş olarak gözlerini açtı, uzun süren tedavinin ardından da taburcu edildi.

Hale Kabacaoğlu, 21 yaşındaki kızını yeni doğan bir bebek gibi 3 sene altını bezledi, ardından da yemek yeme ve tuvaletini giderme gibi temel eğitimler verdi. Fitoterapi, apiterapi, hirudoterapi, bioenerji, 2 kez kök hücre nakli yaptırdı. Sağlığına kavuşması için, Brezilya, Avusturya, Güney Kore'ye götürdü. Verdiği eğitim ve yaptığı tekrarlarla, Neslihan'a okuma ve yazmayı hatırlattı.

EVİNİN DUVARLARINI YIKTI

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Hale Kabacaoğlu, kızının yürürken çarptığı evin iç duvarlarını yıktırdı, kapıları kaldırdı. Evin çeşitli noktalarına ayna yerleştiren Hale Kabacaoğlu, Neslihan'ın odalardaki hareketlerini gözlemlemeye başladı. Kabacaoğlu, kızının öğrendiklerini kolay unutması için çareyi, duvarlara yazı yazmakta buldu. Havlu, diş macunu, lavabo, ayna gibi materyallerin üzerine yazılan yazılarla Neslihan’ın bu objelere, hatırlatma ihtiyacı duymadan ulaşmasını sağladı.

KAYITLARA ÖLÜ OLARAK GEÇEN NESLİHAN, SAHNE ALDI

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2001 yılında Neslihan’ı banyodan ölü çıkardığını belirten Hale Kabacaoğlu, kızının göz bebeklerinde 15 gün ışık refleksi dahi olmadığını, kayıtlara da ölü olarak geçtiğini ifade etti. O günden bugüne bir an olsun kızından ümidini kesmediğini belirten Kabacaoğlu, Bursa'da, engellilere eğitim veren özel bir okulda eğitim gören Neslihan’ın, sosyalleşmesi için 2 ay önce Türk sanat müziği korosuna başladığını söyledi. Aşk Efza Türk Sanat Müziği Korosu’nda eğitim almaya başlayan Neslihan, hem solo hem koro konserle ilk sahne deneyimini de yaşadı. Gökdere Kültür Merkezi’nde dün akşamki konserde, koro ile birlikte yaklaşık 1 saat sahnede kalan Neslihan, ‘Yıldızların Altında’ isimli şarkıyı da solo olarak seslendirdi. İlk sahne deneyimini başarıyla atlatan Neslihan Köse, “Çok mutluyum, çok heyecanlıydım. Son derece keyif aldım. Ben bu kadar başarı elde edemezdim. Annemin ve Rüştü Hocamın sayesinde oldu” sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

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'ONU SAHNEDE GÖRÜNCE SEVİNCİMDEN AĞLADIM'

Hale Kabacaoğlu ise duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Neslihan mezardan çıkartılmış bir çocuktu. Bu seviyeye geldiği için gururluyum, çok mutluyum. Beyinde her şey silindikten sonra, anlık bellek, yakın hafıza, uzak hafıza, hiçbir şey kalmadı. Bir tek şarkılar vardı. Onlar duruyordu. Eskiler olduğu gibi, yeni kayıt da alıyordu. Belki buradan da bir kazancım olur diye bunun üzerine gitmek istedim. Yaklaşık 2 aylık bir süreç sonucunda bugün konser verdik. Çok mutuyum, yavrumu o sahnede gördüm diye sevincimden ağladım. Çok güzel bir performans sergiledi. İnşallah devam edecek.”

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‘NESLİHAN BİR MUCİZEYİ GERÇEKLEŞTİRİYOR’

Neslihan’ın çok başarılı ve yetenekli bir öğrenci olduğunu belirten Aşk Efza Türk Sanat Müziği Korosu Şefi Rüştü Şentürk, “Repertuvar bilgisi olarak, birçok amatörce bu işi yapan insandan daha iyi durumda” dedi. Neslihan’ın geçmiş hafızası silinmesine rağmen, şarkıların sözlerini hatırlamasının ise mucizevi bir olay olduğunu söyleyen Şentürk, “Şarkılara çok güzel eşlik ediyor, şarkı dağarcığı çok fazla. Şarkıların sözlerini biliyor, aynı zamanda makamsal olarak eşlik etmeye çalışıyor. Neslihan gerçekten bir mucizeyi gerçekleştiriyor. Benim gözlemlemiş olduğum Neslihan’ın geniş bir repertuvara sahip olması. Aynı zamanda sözleriyle de eşlik etmesi. Geçmiş hafızası silinmiş olmasına rağmen, bu şarkıların sözlerini hatırlaması, okuması çok mucizevi bir olay. Repertuvar dışında bir şarkı söylediğim zaman bile ona eşlik ediyor, sözlerini biliyor” ifadelerini kullandı.