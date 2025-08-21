×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da bir tuhaf olay! Sokakta görenlerin yüreği ağzına geldi... İki kadın çocuklarını alıp eve kaçtı

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Palyaço#Korku
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2025 17:18

Bursa’da elindeki bıçakla sokakta oynayan çocukları kovaladığı iddia edilen palyaço kıyafetli kişi paniğe yol açtı. Şüphelinin sokağa girdiği anda, 2 annenin çocuklarıyla birlikte eve kaçtığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Şikayet üzerine Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

Haberin Devamı

Olay, Osmangazi ilçesi Alaaddin Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede palyaço kıyafetiyle dolaşan elinde bıçak olduğu öne sürülen kişi, sokakta oynayan çocukları kovaladı.

Bursada bir tuhaf olay Sokakta görenlerin yüreği ağzına geldi... İki kadın çocuklarını alıp eve kaçtı

18 Ağustos’ta saat 21.30 sıralarında 1. Zindankapı Sokak’taki güvenlik kamerasına da yansıyan görüntüde, sokağın başında palyaço kıyafetli şüphelinin görünmesiyle, 2 kadın ile 3 çocuğun eve kaçıp kapıyı kapattıkları görüldü.

Gözden KaçmasınMucize gibi kurtuluş... İHA ile yerleri tespit edildi: Muğlada batan tekneden kaybolan 2 çocuk bulunduMucize gibi kurtuluş... İHA ile yerleri tespit edildi: Muğla'da batan tekneden kaybolan 2 çocuk bulunduHaberi görüntüle

Bursada bir tuhaf olay Sokakta görenlerin yüreği ağzına geldi... İki kadın çocuklarını alıp eve kaçtı

Tek katlı müstakil evin kapısına gelen şüphelinin, bir süre beklediği, tam gideceği sırada tekrar geri dönüp, evin penceresine doğru el salladığı da görüntülere yansıdı.

Haberin Devamı

Bursada bir tuhaf olay Sokakta görenlerin yüreği ağzına geldi... İki kadın çocuklarını alıp eve kaçtı

‘EVİMİN BALKONUNDA OTURURKEN GÖRDÜM, HAREKETLERİ TUHAFTI’

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı mahalle muhtarı Emine Aytekin, gelen şikayetler üzerine konuyu polise ilettiğini söyleyerek, “Geçen gün ben de evimin balkonunda otururken, aşağıdan geçen palyaço kıyafetli birini gördüm.

Bursada bir tuhaf olay Sokakta görenlerin yüreği ağzına geldi... İki kadın çocuklarını alıp eve kaçtı

İleride bir otel olduğu için, oraya eğlenceye gittiğini düşündüm. Ama hal ve hareketleri tuhaftı. Mahalleden birkaç kişiden de şikayet gelince emniyete bildirdim. Tedirginiz” dedi.

Bursada bir tuhaf olay Sokakta görenlerin yüreği ağzına geldi... İki kadın çocuklarını alıp eve kaçtı

Şikayet üzerine Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

Bursada bir tuhaf olay Sokakta görenlerin yüreği ağzına geldi... İki kadın çocuklarını alıp eve kaçtı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Palyaço#Korku

BAKMADAN GEÇME!