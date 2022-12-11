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Bursa'da bir hobi bahçesinde 2 kişiyi öldürmüştü... Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı

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#Bursa#Cinayet#Tutuklama
Bursada bir hobi bahçesinde 2 kişiyi öldürmüştü... Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2022 03:40

Bursa'da bir hobi bahçesinde "niye geldin" tartışmasında kan aktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle tabancadan çıkan kurşunların hedefi olan 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı mahkemece ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, dün saat 22.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Soğanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bebe konfeksiyon işiyle uğraşan Ertan Şahbaz (34) kendisine ait olan hobi bahçesinde arkadaşları Ercan Bayram (35) ve Deniz K.'yı (41) maç izlemek için davet ederek buluştu. Ardından hobi bahçesine Furkan G. geldi. Furkan G.'nin (31) geldiğini gören arkadaşları "niye geldin?" deyince aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyümesi üzerine Furkan G. aracına giderek ruhsatsız tabancayı alarak hobi bahçesine geri gitti. Burada bulunan Ertan Şahbaz, Ercan Bayram ve Deniz K.'yı doğru ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Ertan Şahbaz, Ercan Bayram ve Deniz K. kanlar içerisinde yerde kalırken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri Ertan Şahbaz ve Ercan Bayram'a yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiğini belirledi. Deniz K. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ertan Şahbaz ve Ercan Bayram'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Deniz K.'nın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

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Bursada bir hobi bahçesinde 2 kişiyi öldürmüştü... Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı


Olayla ilgili harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise cinayetin faili olan Furkan G.'yi İstanbul'a kaçtığı sırada Yalova'da kıskıvrak yakaladı.

Bursada bir hobi bahçesinde 2 kişiyi öldürmüştü... Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı


2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ CİNAYETİN SEBEBİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Deniz K. davet edilmediği halde gittiği hobi bahçesinde "niye geldin" sorusunu kendine yediremediği ve daha sonra aracında bulunan ruhsatsız tabancayı alarak cinayeti işlediği öğrenildi. Zanlı Furkan G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ‘kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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#Bursa#Cinayet#Tutuklama

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