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Bursa’da bir grup genç, istasyonda metro raylarına indi

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#Metro#Bursa#Ray
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2022 10:18

Bursa'da metro raylarına inen bir grup genç, istasyonda bekleyen diğer yolcuları da yanlarına çağırdı. Olumsuz yanıt veren vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bursaray makinistlerine istasyona girerken yavaşlamaları talimatı verilirken, gençler, güvenlik görevlileri tarafından istasyondan uzaklaştırıldı.

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Olay 29 Ekim akşamı Bursaray’ın Nilüfer ilçesindeki Odunluk İstasyonu’nda meydana geldi. Metro raylarına inen bir grup genç, istasyonda bekleyen diğer yolcuların da aşağı inmesini istedi. Bu çağrıya olumsuz cevap veren vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Diğer yolcuların ihbarı üzerine, güvenlik görevlileri tarafından Bursaray makinistlerine istasyona girerken yavaşlamaları talimatı verildi. Raylardaki grup, güvenlik görevlileri tarafından istasyondan uzaklaştırıldı.

Bursa’da bir grup genç, istasyonda metro raylarına indi

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#Metro#Bursa#Ray

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