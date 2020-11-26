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BURSA (İHA)
Haber Giriş: 26.11.2020 - 11:28 | Son Güncelleme:

Bursa'da bir aracın bagajına 5 kişi bindiler

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Bursa'da bir aracın bagajına 5 kişi bindiler
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Bursa'da bir aracın bagajına 5 kişi bindiler. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, hafif ticari bir aracın arka bagaj kapısının açık olduğu görülürken, içerisinde yatakların yanına 5 kişinin binmesi kameraya yansıdı. Arkadan gelen bir aracın uyarılarına rağmen yoluna devam eden sürücü ve içerisindekilerin tehlikeli yolculuğu anbean görüntülendi.

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