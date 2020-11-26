Bursa'da bir aracın bagajına 5 kişi bindiler

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, hafif ticari bir aracın arka bagaj kapısının açık olduğu görülürken, içerisinde yatakların yanına 5 kişinin binmesi kameraya yansıdı. Arkadan gelen bir aracın uyarılarına rağmen yoluna devam eden sürücü ve içerisindekilerin tehlikeli yolculuğu anbean görüntülendi.