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Bursa'da bipolar hastası girdiği özel okulda çıkan yangında hayatını kaybetti

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#Bursa#BURSA#Polis
Bursada bipolar hastası girdiği özel okulda çıkan yangında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 13:55

Bursa’da özel bir okulda çıkan yangında Engin Boztepe (39), dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Bipolar hastası olduğu öğrenilen Engin Boztepe’nin okulda yangını çıkardığı üzerinde duruluyor.

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Mudanya İlçesi Çağrışan Mahallesi’ndeki bir özel okulun binasında saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, okulda inceleme yapan ekipler, merdivenlerde bir kişiyi hareketsiz yatarken buldu. Dumandan zehirlendiği belirlenen ve olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Mudanya Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybeden kişinin Engin Boztepe olduğu belirlendi. Bipolar hastası olduğu öğrenilen Boztepe’nin, girdiği okul binasında yangın çıkardıktan sonra dışarı çıkamadığı üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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#Bursa#BURSA#Polis

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