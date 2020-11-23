Bursa'da binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit ettikleri A.N.’yi takibe aldı. Şüphelinin bulunduğu araç ekiplerin takibi sonucu durduruldu. Şüphelinin üzerinde, evinde ve aracında yapılan aramalarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ihtiva eden 2 bin 589 yeşil reçeteye tabi hap ve bir miktar captagon ele geçirildi. Gözaltına alınan A.N., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest kaldı.