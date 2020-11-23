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Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)
Haber Giriş: 23.11.2020 - 13:32 | Son Güncelleme:

Bursa'da binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

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Bursa'da binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi
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BURSA’da düzenlenen operasyonda, 2 bin 589 yeşil reçeteye tabi uyuşturucu hap ile bir miktar captagon ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit ettikleri A.N.’yi takibe aldı. Şüphelinin bulunduğu araç ekiplerin takibi sonucu durduruldu. Şüphelinin üzerinde, evinde ve aracında yapılan aramalarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ihtiva eden 2 bin 589 yeşil reçeteye tabi hap ve bir miktar captagon ele geçirildi. Gözaltına alınan A.N., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest kaldı.

Bursada binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

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