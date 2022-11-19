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Bursa'da bin polisle 'Huzur ve Güven' uygulaması

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#Huzur Ve Güven#Polis#Bursa
Bursada bin polisle Huzur ve Güven uygulaması
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2022 07:45

Bursa'da bin polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı. 5 bin kişinin sorgulandığı uygulamada, 5 yıldan 15 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi ve çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı. 907 aracın denetlendiği uygulamada 25 araç sürücüsüne toplam 56 bin lira idari para cezası uygulandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde Çevik Kuvvet, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele şube müdürlüklerine bağlı bin polisin katılımıyla Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ve Kestel ilçelerinde eş zamanlı olarak asayiş uygulaması düzenlendi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulamada trafik kontrolleri yapıldı, umuma açık yerler ve mekanlar denetlendi.

KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 7 KİŞİ YAKALANDI

Dron ile havadan destek verilen denetimlerde 5 bin kişi sorgulanırken, aralarında 5 yıldan 15 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 7 kişi yakalandı. Ayrıca denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı.

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Bursada bin polisle Huzur ve Güven uygulaması

25 SÜRÜCÜYE TOPLAM 56 BİN TL CEZA

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ve Kestel ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerinin düzenlediği yol uygulamalarında ise 907 araç kontrol edildi. Uygulamada 25 araç sürücüsüne toplam 56 bin lira idari para cezası uygulanırken 4 araç trafikten men edildi.

Uygulama kapsamında, denetlenen 180 iş yerinden 45'inde eksik belge nedeniyle işlem yapıldı. Öte yandan, uyuşturucu madde, 3 adet tabanca, şarjör ve mermiler ele geçirildi.

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#Huzur Ve Güven#Polis#Bursa

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