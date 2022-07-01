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Bursa'da bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak

#Bursa#Trafik#Yol
Bursada bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak

Bursa'da 2 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ının Bursa ziyaretinden dolayı Bursa Emniyet Müdürlüğü, trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahları duyurdu.

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Yapılan açıklamada, ”Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 Temmuz Cumartesi günü ilimize yapacağı ziyaretleri ve Osmangazi İlçesi Meydancık - Gökdere Meydanındaki açık hava mitingi ile ilgili; 1 Temmuz Cuma günü Meydancık kavşağından Gökdere iniş ve çıkış istikametleri araç trafiğine kapatılacak, alternatif olarak Kurtuluş Caddesi gidiş-geliş olarak çalıştırılacaktır. Yapılan açıklamada, ”Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 Temmuz Cumartesi günü ilimize yapacağı ziyaretleri ve Osmangazi İlçesi Meydancık - Gökdere Meydanındaki açık hava mitingi ile ilgili; 1 Temmuz Cuma günü Meydancık kavşağından Gökdere iniş ve çıkış istikametleri araç trafiğine kapatılacak, alternatif olarak Kurtuluş Caddesi gidiş-geliş olarak çalıştırılacaktır. 

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2 Temmuz Cumartesi günü Meydancık kavşağından Gökdere iniş ve çıkış istikametleri ile bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak, miting bitimi sonrası trafiğe açılacaktır. Sayın misafirin geçişleri esnasında bazı güzergâhlar kısa süreli araç ve yaya trafiğine kapatılabileceği, bu durumlarda vatandaşlarımızın görevlilerimizce yapılacak olan ikaz ve uyarılarına riayet etmesi gerekmektedir. 

Sürücülerin ziyaret ve miting süresince, Ankara yolu, İzmir yolu, Mudanya yolu, Yakın Doğu Çevre Yolu, Avrupa Konseyi Bulvarı, Yeşil türbe istikameti, Namazgâh Caddesi, Teleferik istikameti, İpekçilik Caddesi, İncirli Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Altıparmak Caddesi, Beyazıt Caddesi ve Eğitim Caddesi istikametlerini kullanmaları, vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için özellikle trafiğe çıkacak olan sürücülerin toplu taşıma araçlarını kullanmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir” diye bilgilendirildi.

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#Bursa#Trafik#Yol

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