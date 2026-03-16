Bursa'da bayram tatili öncesi terminalde trafik denetimi

Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2026 03:06

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ramazan Bayramı tatili öncesinde şehirlerarası yolculukların artmasıyla birlikte polis ekipleri, vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmeleri için otobüs terminalinde denetim gerçekleştirdi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde şehirlerarası yolcu otobüslerini durdurarak denetim yaptı. Denetimlerde sürücülerin ehliyet, ruhsat ve gerekli belgeleri kontrol edilirken, araçların trafik kurallarına uygunluğu da incelendi. Ekipler ayrıca yolculara emniyet kemeri takmalarının hayati önem taşıdığı konusunda bilgilendirmede bulundu.

Yetkililer, özellikle bayram tatili dönemlerinde şehirlerarası yollarda araç yoğunluğunun arttığını belirterek, kazaların önüne geçebilmek amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ifade etti. Trafik ekiplerinin bayram süresince 7 gün 24 saat görev başında olacağı belirtildi.

