Bursa'da Bayram arifesinde feci kaza: 7 kişi yaralandı

Kaza, saat 07.40 sıralarında Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer Turna (44) yönetimindeki 16 VN 592 plakalı otomobil ile Muhammed Açık (28) idaresindeki 31 BAC 939 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle karşı yönden gelerek kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan toplam 7 kişi yaralanırken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.