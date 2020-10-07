Bursa’da başıboş atlar, caddede koştu

Yıldırım ilçesindeki 11 Eylül Bulvarı’nda başıboş 4 at, caddede koşarken görüldü. Bazı sürücüler, bu sırada araçlarını yol kenarına çekerken, bazıları ise atlara çarpmamak için hızını azalttı. Atların koştuğu anlar, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.