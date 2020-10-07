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Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 07.10.2020 - 12:26 | Son Güncelleme:

Bursa’da başıboş atlar, caddede koştu

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Bursa’da başıboş atlar, caddede koştu
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BURSA'da, caddede koşan başıboş 4 at, trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Atların cadde koşusu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yıldırım ilçesindeki 11 Eylül Bulvarı’nda başıboş 4 at, caddede koşarken görüldü. Bazı sürücüler, bu sırada araçlarını yol kenarına çekerken, bazıları ise atlara çarpmamak için hızını azalttı. Atların koştuğu anlar, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.

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