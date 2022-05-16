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Bursa’da Barakfakih Organize Sanayi Bölgesinde yangın

#Bursa#Barakfakih#Fabrika
Bursa’da Barakfakih Organize Sanayi Bölgesinde yangın

Bursa’da ısı yalıtım sistemleri üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanlar kent merkezindeki birçok noktada görüldü.

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Edinilen bilgiye göre, Kestel ilçesi Barakfakih Mahallesi’nde bulunan ısı yalıtım levhaları, yapı kimyasalları ve ambalaj üretimi yapan fabrikada 13.00 sıralarında yangın çıktı.

Kısa sürede siyah dumanlar gökyüzünü kapladı ve başta Kestel, Gürsu ilçeleri olmak üzere şehrin birçok noktasında görüldü.

Bursa’da Barakfakih Organize Sanayi Bölgesinde yangın

Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler yangına müdahaleyi sürdürüyor.

Üretilen ürünlerin hammaddesinin plastik olması nedeniyle yangının kısa sürede büyüdüğü öğrenildi.

Bursa’da Barakfakih Organize Sanayi Bölgesinde yangın

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DHA muhabiri Muharrem İrtem, CNN TÜRK canlı yayınında yaptığı açıklamada,"Yangın kısa sürede fabrikayı sardı. Çevre il ve ilçelerden de takviye ekip sevk edildi. Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Görüş mesafesi düştü. Çok büyük bir fabrika ve fabrikada kullanılacak hiçbir malzeme kalmadı. Fabrika küle döndü" dedi.

Bursa’da Barakfakih Organize Sanayi Bölgesinde yangın

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Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ısı yalıtım fabrikasında yangın çıktı
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#Bursa#Barakfakih#Fabrika

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