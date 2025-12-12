×
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da barakada yangın

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2025 08:00

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 04.00 sıralarında Gaziakdemir Mahallesi 5'inci Gümüş Sokak'ta bulunan barakada çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede büyüyerek barakayı sardı.

Bursada barakada yangın

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında yoğun dumandan etkilenen yabancı uyruklu bir kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bursada barakada yangın

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, barakada hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

