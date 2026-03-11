×
Bursa'da AVM'de korkunç olay! Yemek katından beton zemine düşerek hayatını kaybetti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir alışveriş merkezinin (AVM) 4'üncü katından düşen 22 yaşındaki Doğukan Dikbıyık, hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.30 sıralarında Osmangazi ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. AVM'nin 4'üncü katındaki yemek katına çıkan Doğukan Dikbıyık, 15 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Dikbıyık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Doğukan Dikbıyık'ın cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Dikbıyık’ın intihar etmiş olabileceği üzerinde duran polis ekipleri, olaya ilişkin incelemeyi sürdürüyor.

