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Derya EVREN- Mehmet İNAN/ BURSA (DHA)
Haber Giriş: 13.12.2020 - 17:22 | Son Güncelleme:

Bursa'da AVM deposunda yangın

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Bursa'da AVM deposunda yangın
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Bursa'da 6 katlı bir alışveriş merkezinin bodrum katındaki depo kısmında yangın çıktı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Osmangazi ilçesi, Kayhan Mahallesi, Keresteci Sokak’ta bulunan 6 katlı bir alışveriş merkezinin depo kısmında çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yangın sırasında binada bulunan 3 kişi güçlükle dışarı çıkartıldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Drone ile havadan görüntülenen yangında soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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